Akveo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Warsaw Metropolitan Area

Akveo Mjukvaruingenjör Löner i Warsaw Metropolitan Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Warsaw Metropolitan Area på Akveo uppgår till PLN 225K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Akveos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Akveo
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totalt per år
PLN 225K
Nivå
L2
Grundlön
PLN 225K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Akveo?

PLN 600K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Akveo in Warsaw Metropolitan Area ligger på en årlig total ersättning på PLN 266,328. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Akveo för Mjukvaruingenjör rollen in Warsaw Metropolitan Area är PLN 225,000.

