Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Poland på Akveo uppgår till PLN 221K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Akveos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Medianpaket
company icon
Akveo
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totalt per år
$60K
Nivå
L2
Grundlön
$60K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Akveo?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Akveo in Poland ligger på en årlig total ersättning på PLN 261,499. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Akveo för Mjukvaruingenjör rollen in Poland är PLN 220,920.

Relaterade företag

Andra resurser

