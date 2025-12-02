Företagskatalog
Akveo
Akveo Rekryterare Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Rekryterare in Poland på Akveo varierar från PLN 121K till PLN 165K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Akveos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$35.2K - $42.6K
Poland
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$32.9K$35.2K$42.6K$44.9K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Akveo?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Rekryterare på Akveo in Poland ligger på en årlig total ersättning på PLN 165,427. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Akveo för Rekryterare rollen in Poland är PLN 121,218.

