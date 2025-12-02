Företagskatalog
Akveo
Akveo Personalavdelning Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Personalavdelning in Poland på Akveo varierar från PLN 58K till PLN 82.7K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Akveos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$18K - $21.1K
Poland
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$15.7K$18K$21.1K$22.5K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Akveo?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Personalavdelning på Akveo in Poland ligger på en årlig total ersättning på PLN 82,712. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Akveo för Personalavdelning rollen in Poland är PLN 57,969.

Andra resurser

