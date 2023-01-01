Akvelon Löner

Akvelons löneintervall sträcker sig från $13,875 i total kompensation per år för en Rekryterare på den nedre änden till $42,000 för en Mjukvaruutvecklare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Akvelon . Senast uppdaterad: 8/21/2025