Akuna Capital
Akuna Capital Löner

Akuna Capitals löneintervall sträcker sig från $65,325 i total kompensation per år för en Revisor på den nedre änden till $425,071 för en Mjukvaruutvecklare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Akuna Capital. Senast uppdaterad: 8/21/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Kvantitativ utvecklare

Backend-mjukvaruingenjör

Chef för mjukvaruutveckling
Median $260K
Datavetare
Median $225K

Revisor
$65.3K
Verksamhetsoperationer
$108K
Finansanalytiker
$127K
IT-teknolog
$221K
Projektledare
Median $155K
Rekryterare
$99.5K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Akuna Capital är Mjukvaruutvecklare at the Senior Software Engineer level med en årlig total kompensation på $425,071. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Akuna Capital är $179,209.

Andra resurser