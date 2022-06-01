Aisera Löner

Aiseras löneintervall sträcker sig från $31,032 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $283,575 för en Programchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Aisera . Senast uppdaterad: 8/11/2025