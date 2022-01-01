Företagskatalog
Airtel India
Airtel India Löner

Airtel Indias löner varierar från $3,631 i total ersättning per år för en Marknadsoperationer i den lägre delen till $113,207 för en Chef för mjukvaruutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Airtel India. Senast uppdaterad: 11/16/2025

Mjukvaruingenjör
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Frontend Mjukvaruingenjör

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $42K
Chef för mjukvaruutveckling
Median $113K

Datavetare
Median $36.8K
Affärsanalytiker
Median $21.3K
Affärsutveckling
$45.5K
Dataanalytiker
$35.2K
Finansanalytiker
$7.5K
Personalavdelning
$16.4K
IT-teknolog
$4.4K
Marknadsföring
$56.1K
Marknadsoperationer
$3.6K
Produktdesigner
Median $29K
Produktdesignchef
$67.8K
Projektledare
$34.2K
Försäljning
$14.7K
Cybersäkerhetsanalytiker
$12K
Lösningsarkitekt
$49.4K

Dataarkitekt

Totalersättning
$25.9K
Saknar du din titel?

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Airtel India är Chef för mjukvaruutveckling med en årlig total ersättning på $113,207. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Airtel India är $31,578.

