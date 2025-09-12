Airtel Africa Löner

Airtel Africas löner varierar från $5,814 i total ersättning per år för en Chef för affärsoperationer i den lägre delen till $241,200 för en Chef för mjukvaruutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Airtel Africa . Senast uppdaterad: 11/16/2025