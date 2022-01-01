Företagskatalog
Airtable
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

Airtable Löner

Airtables löneintervall sträcker sig från $112,700 i total kompensation per år för en Kundservice på den nedre änden till $755,000 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Airtable. Senast uppdaterad: 8/24/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruutvecklare
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Produktdesigner
Median $230K
Produktchef
Median $255K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

68 18
68 18
UX-forskare
Median $423K
Chef för mjukvaruutveckling
Median $755K
Datavetare
Median $315K
Marknadsföringsoperationer
Median $172K
Verksamhetsoperationer
$388K
Verksamhetsanalytiker
$162K
Kundservice
$113K
Kundframgång
$114K
Personal
$116K
IT-teknolog
$332K
Marknadsföring
$191K
Produktdesignchef
$609K
Rekryterare
$166K
Försäljningsingenjör
$165K
Cybersäkerhetsanalytiker
$362K
Lösningsarkitekt
$288K
Teknisk programchef
$470K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Airtable omfattas RSUs av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (2.08% månatligen)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Airtable omfattas RSUs av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (25.00% årligen)

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att interagera med anställda från olika företag, få karriärråd och mer.

Besök nu!

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Airtable je Chef för mjukvaruutveckling s ročnou celkovou kompenzáciou $755,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Airtable je $278,523.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Airtable

Relaterade företag

  • Stripe
  • Slack
  • Brex
  • Pony.ai
  • Ramp
  • Se alla företag ➜

Andra resurser