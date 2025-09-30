Företagskatalog
Airbus
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Spain

Airbus Mjukvaruingenjör Löner i Spain

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Spain på Airbus uppgår till €53.6K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Airbuss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Airbus
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Totalt per år
€53.6K
Nivå
Junior
Grundlön
€45.4K
Stock (/yr)
€2.1K
Bonus
€6.2K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Airbus?

€142K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vanliga frågor

