Airbus
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Munich Metro Region

Airbus Mjukvaruingenjör Löner i Munich Metro Region

Mjukvaruingenjör-ersättning in Munich Metro Region på Airbus uppgår till €80K per year för L2. Det yearliga medianersättningspaketet in Munich Metro Region uppgår till €83.7K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Airbuss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
L1(Instegsnivå)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
L2
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
l3
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på Airbus?

Vanliga frågor

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Mjukvaruingenjör na Airbus in Munich Metro Region é uma remuneração total anual de €118,617. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Airbus para a função de Mjukvaruingenjör in Munich Metro Region é €83,680.

Andra resurser