Airbus
Airbus Mjukvaruingenjör Löner i Madrid Metropolitan Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Madrid Metropolitan Area på Airbus uppgår till €53.6K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Airbuss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Airbus
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Totalt per år
€53.6K
Nivå
Junior
Grundlön
€45.4K
Stock (/yr)
€2.1K
Bonus
€6.2K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
4 År
Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Airbus in Madrid Metropolitan Area ligger på en årlig total ersättning på €60,630. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Airbus för Mjukvaruingenjör rollen in Madrid Metropolitan Area är €45,276.

