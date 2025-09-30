Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Bengaluru på Airbus varierar från ₹1.23M per year för L1 till ₹2.54M per year för l3. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Bengaluru uppgår till ₹2M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Airbuss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
