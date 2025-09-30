Mjukvaruingenjör-ersättning in France på Airbus uppgår till €56.4K per year för l3. Det yearliga medianersättningspaketet in France uppgår till €42.6K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Airbuss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€56.4K
€53.6K
€0
€2.8K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
