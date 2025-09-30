Företagskatalog
Airbus
Airbus Maskiningenjör Löner i Germany

Medianersättningspaketet för Maskiningenjör in Germany på Airbus uppgår till €71.9K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Airbuss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Airbus
Engineer
Hamburg, HH, Germany
Totalt per år
€71.9K
Nivå
L2
Grundlön
€71.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
3 År
Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Maskiningenjör at Airbus in Germany sits at a yearly total compensation of €81,701. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airbus for the Maskiningenjör role in Germany is €71,151.

Andra resurser