AIG
  • Löner
  • Finansanalytiker

  • Alla Finansanalytiker löner

  • New York City Area

AIG Finansanalytiker Löner i New York City Area

Medianersättningspaketet för Finansanalytiker in New York City Area på AIG uppgår till $110K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för AIGs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
AIG
Financial Analyst
New York, NY
Totalt per år
$110K
Nivå
Senior
Grundlön
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på AIG?

$160K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Finansanalytiker på AIG in New York City Area ligger på en årlig total ersättning på $200,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på AIG för Finansanalytiker rollen in New York City Area är $108,000.

Andra resurser