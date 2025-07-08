Företagskatalog
Aidence
Aidence Löner

Aidences löner varierar från $96,567 i total ersättning per år för en Datavetare i den lägre delen till $152,735 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Aidence. Senast uppdaterad: 8/31/2025

$160K

Datavetare
$96.6K
Mjukvaruingenjör
Median $113K
Chef för mjukvaruingenjörer
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Aidence är Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $152,735. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Aidence är $113,196.

