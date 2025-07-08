Aidence Löner

Aidences löner varierar från $96,567 i total ersättning per år för en Datavetare i den lägre delen till $152,735 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Aidence . Senast uppdaterad: 8/31/2025