AI21 Labs
AI21 Labs Löner

AI21 Labss löner varierar från $98,225 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $163,785 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på AI21 Labs. Senast uppdaterad: 8/31/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $145K
Kundservice
$98.2K
Produktchef
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på AI21 Labs är Produktchef at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $163,785. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på AI21 Labs är $144,883.

