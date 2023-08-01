AI21 Labs Löner

AI21 Labss löner varierar från $98,225 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $163,785 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på AI21 Labs . Senast uppdaterad: 8/31/2025