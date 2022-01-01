Företagskatalog
Afterpay
Afterpay Löner

Afterpays löner varierar från $70,350 i total ersättning per år för en Revisor i den lägre delen till $278,600 för en Personalresurser i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Afterpay. Senast uppdaterad: 9/11/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $99.9K
Revisor
$70.4K
Affärsanalytiker
$149K

Dataanalytiker
$119K
Datavetare
$83.5K
Personalresurser
$279K
Marknadsföring
$177K
Produktchef
Median $108K
Försäljning
$159K
Chef för mjukvaruingenjörer
$166K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Afterpay omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

The highest paying role reported at Afterpay is Personalresurser at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $278,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afterpay is $134,325.

