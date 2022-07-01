Företagskatalog
Afresh
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

Afresh Löner

Afreshs löneintervall sträcker sig från $161,700 i total kompensation per år för en Marknadsföring på den nedre änden till $210,000 för en Mjukvaruutvecklare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Afresh. Senast uppdaterad: 8/22/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruutvecklare
Median $210K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Personal
$209K
Marknadsföring
$162K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Produktdesigner
$164K
Försäljningsingenjör
$169K
Lösningsarkitekt
$186K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Afresh to Mjukvaruutvecklare z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $210,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Afresh wynosi $177,538.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Afresh

Relaterade företag

  • Coinbase
  • Square
  • Microsoft
  • Snap
  • Roblox
  • Se alla företag ➜

Andra resurser