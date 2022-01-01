Afiniti Löner

Afinitis löner varierar från $6,992 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $189,050 för en Produktdesigner i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Afiniti . Senast uppdaterad: 9/1/2025