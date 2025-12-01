Företagskatalog
Affirm
Affirm Teknisk kontochef Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Teknisk kontochef in United States på Affirm varierar från $166K till $232K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Affirms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/1/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$180K - $218K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$166K$180K$218K$232K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aktietyp
RSU

På Affirm omfattas RSUs av ett 2-årigt intjänandeschema:

  • 50% intjänas under 1st-ÅR (12.50% kvartalsvis)

  • 50% intjänas under 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Affirm omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Affirm omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Teknisk kontochef på Affirm in United States ligger på en årlig total ersättning på $232,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Affirm för Teknisk kontochef rollen in United States är $166,000.

