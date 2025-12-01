Företagskatalog
Affirm
Affirm Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Affirm varierar från $226K per year för L4 till $533K per year för L8. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $277K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Affirms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L4
Software Engineer 1(Instegsnivå)
$226K
$136K
$86.1K
$4.1K
L5
Software Engineer 2
$246K
$180K
$64K
$2.3K
L6
Senior Software Engineer
$349K
$207K
$142K
$0
L7
Staff Software Engineer
$448K
$236K
$212K
$0
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aktietyp
RSU

På Affirm omfattas RSUs av ett 2-årigt intjänandeschema:

  • 50% intjänas under 1st-ÅR (12.50% kvartalsvis)

  • 50% intjänas under 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Affirm omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Affirm omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Inkluderade titlar

Maskininlärningsingenjör

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Affirm in United States ligger på en årlig total ersättning på $532,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Affirm för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $270,000.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.