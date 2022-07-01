AEye Löner

AEyes löneintervall sträcker sig från $159,120 i total kompensation per år för en Maskiningenjör på den nedre änden till $312,555 för en Maskinvaruingenjör på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på AEye . Senast uppdaterad: 8/15/2025