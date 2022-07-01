Företagskatalog
AEye
AEye Löner

AEyes löneintervall sträcker sig från $159,120 i total kompensation per år för en Maskiningenjör på den nedre änden till $312,555 för en Maskinvaruingenjör på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på AEye. Senast uppdaterad: 8/15/2025

$160K

Maskinvaruingenjör
$313K
Maskiningenjör
$159K
Produktchef
$209K

Mjukvaruutvecklare
$179K
Chef för mjukvaruutveckling
$204K
Teknisk programchef
$231K
Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på AEye är Maskinvaruingenjör at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $312,555. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på AEye är $206,508.

