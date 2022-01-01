Företagskatalog
Aetna Löner

Aetnas löneintervall sträcker sig från $25,425 i total kompensation per år för en Produktdesigner på den nedre änden till $258,703 för en Lösningsarkitekt på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Aetna. Senast uppdaterad: 8/15/2025

$160K

Datavetare
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Hälsoinformatik

Mjukvaruutvecklare
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Dataingenjör

Aktuarie
Median $141K

Produktchef
Median $201K
IT-teknolog
Median $102K
Revisor
$95.1K
Verksamhetsanalytiker
$101K
Affärsutveckling
$115K
Civilingenjör
$58.8K
Dataanalytiker
$115K
Finansanalytiker
$82.6K
Managementkonsult
$172K
Produktdesigner
$25.4K
Projektledare
$98K
Försäljning
$101K
Chef för mjukvaruutveckling
$199K
Lösningsarkitekt
$259K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Aetna är Lösningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $258,703. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Aetna är $124,355.

Andra resurser