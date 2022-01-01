Företagskatalog
Advantest Löner

Advantests löneintervall sträcker sig från $30,475 i total kompensation per år för en Produktdesigner på den nedre änden till $263,310 för en Elektroingenjör på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Advantest. Senast uppdaterad: 8/15/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $138K

Kvalitetssäkringsingenjör

Kundservice
$38K
Dataanalytiker
$106K

Elektroingenjör
$263K
Maskinvaruingenjör
$150K
Marknadsföring
$146K
Maskiningenjör
$41.8K
Produktdesigner
$30.5K
Programchef
$254K
Projektledare
$239K
Teknisk programchef
$249K
Teknisk skribent
$59.3K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Advantest är Elektroingenjör at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $263,310. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Advantest är $141,863.

