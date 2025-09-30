Företagskatalog
Advantech
Advantech Mjukvaruingenjör Löner i Greater Taipei Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Taipei Area på Advantech uppgår till NT$969K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Advantechs totala ersättningspaket.

Medianpaket
company icon
Advantech
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Totalt per år
NT$969K
Nivå
L1
Grundlön
NT$969K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på Advantech?

NT$5.1M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Advantech in Greater Taipei Area ligger på en årlig total ersättning på NT$1,305,768. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Advantech för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Taipei Area är NT$1,034,253.

