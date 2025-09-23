Den genomsnittliga totalersättningen för Mjukvaruingenjör in Saudi Arabia på Advanced Communications and Electronics varierar från SAR 122K till SAR 173K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Advanced Communications and Electronicss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025
Genomsnittlig Total Ersättning
Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!