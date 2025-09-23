Företagskatalog
Advanced Communications and Electronics
Advanced Communications and Electronics Mjukvaruingenjör Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Mjukvaruingenjör in Saudi Arabia på Advanced Communications and Electronics varierar från SAR 122K till SAR 173K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Advanced Communications and Electronicss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

SAR 138K - SAR 164K
Saudi Arabia
Vanligt Spann
Möjligt Spann
SAR 122KSAR 138KSAR 164KSAR 173K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Advanced Communications and Electronics in Saudi Arabia sits at a yearly total compensation of SAR 172,501. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Advanced Communications and Electronics for the Mjukvaruingenjör role in Saudi Arabia is SAR 121,500.

