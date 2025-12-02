Företagskatalog
ADP
  • Löner
  • Produktdesigner

  • Alla Produktdesigner löner

ADP Produktdesigner Löner

Produktdesigner-ersättning in United States på ADP varierar från $127K per year för Senior Product Designer till $229K per year för Lead Product Designer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $130K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ADPs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$127K
$121K
$0
$6.5K
Lead Product Designer
$229K
$184K
$20.3K
$24.3K
Director Product Design
$ --
$ --
$ --
$ --
Visa 2 Fler nivåer
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På ADP omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (Infinity% per period)



Inkluderade titlar

UX-designer

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på ADP in United States ligger på en årlig total ersättning på $237,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ADP för Produktdesigner rollen in United States är $144,500.

Andra resurser

