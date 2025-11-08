Företagskatalog
Datavetare Nivå

L3

Nivåer på Adobe

Jämför nivåer
  1. L1Associate Data Scientist
  2. L2
  3. L3
    4. Visa 5 Fler nivåer
Genomsnitt Årlig Total ersättning
₹54,511
Grundlön
₹2,953,957
Aktietilldelning ()
₹1,379,137
Bonus
₹428,933
Block logo
+₹5.07M
Robinhood logo
+₹7.77M
Stripe logo
+₹1.75M
Datadog logo
+₹3.06M
Verily logo
+₹1.92M
Senaste lönerapporter
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
