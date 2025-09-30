Företagskatalog
ACV Auctions Mjukvaruingenjör Löner i Chennai Metropolitan Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Chennai Metropolitan Area på ACV Auctions uppgår till ₹3.22M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ACV Auctionss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
ACV Auctions
Software Engineer
Chennai, TN, India
Totalt per år
₹3.22M
Nivå
L3
Grundlön
₹2.6M
Stock (/yr)
₹623K
Bonus
₹0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
6 År
Vilka är karriärnivåerna på ACV Auctions?

₹13.94M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på ACV Auctions in Chennai Metropolitan Area ligger på en årlig total ersättning på ₹4,976,530. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ACV Auctions för Mjukvaruingenjör rollen in Chennai Metropolitan Area är ₹3,219,593.

