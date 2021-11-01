Företagskatalog
ACV Auctions
ACV Auctions Löner

ACV Auctionss löner varierar från $85,425 i total ersättning per år för en Produktchef i den lägre delen till $200,000 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ACV Auctions. Senast uppdaterad: 9/8/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $150K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Chef för mjukvaruingenjörer
Median $200K
Datavetare
Median $110K

Produktdesigner
$87.6K
Produktchef
$85.4K
Vanliga frågor

Najbolje plačana pozicija pri ACV Auctions je Chef för mjukvaruingenjörer z letnim skupnim plačilom $200,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ACV Auctions je $110,000.

