ACTUM Digital Löner

ACTUM Digitals löneintervall sträcker sig från $22,648 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $65,010 för en Lösningsarkitekt på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ACTUM Digital. Senast uppdaterad: 8/12/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Projektledare
$64.7K
Mjukvaruutvecklare
$22.6K
Lösningsarkitekt
$65K

FAQ

