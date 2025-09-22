Företagskatalog
Activision Blizzard
Activision Blizzard Rekryterare Löner

Medianersättningspaketet för Rekryterare in United States på Activision Blizzard uppgår till $119K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Activision Blizzards totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Medianpaket
Activision Blizzard
Recruiter
Los Angeles - Orange County
Totalt per år
$119K
Nivå
Grundlön
$114K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
År på företaget
0-1 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Activision Blizzard?

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Activision Blizzard omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Rekryterare på Activision Blizzard in United States ligger på en årlig total ersättning på $165,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Activision Blizzard för Rekryterare rollen in United States är $124,300.

