Företagskatalog
Activision Blizzard
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Stabschef

  • Alla Stabschef löner

Activision Blizzard Stabschef Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Stabschef in United States på Activision Blizzard varierar från $146K till $212K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Activision Blizzards totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$167K - $191K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$146K$167K$191K$212K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Stabschef inlämningars hos Activision Blizzard för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Activision Blizzard omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Stabschef erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Stabschef at Activision Blizzard in United States sits at a yearly total compensation of $212,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Activision Blizzard for the Stabschef role in United States is $145,800.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Activision Blizzard

Relaterade företag

  • Snap
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Google
  • Flipkart
  • Se alla företag ➜

Andra resurser