Företagskatalog
Activision Blizzard
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Revisor

  • Alla Revisor löner

Activision Blizzard Revisor Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Revisor in Ireland på Activision Blizzard varierar från €129K till €184K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Activision Blizzards totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

€148K - €173K
Ireland
Vanligt Spann
Möjligt Spann
€129K€148K€173K€184K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Revisor inlämningars hos Activision Blizzard för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

€142K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Activision Blizzard omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Revisor erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Revisor på Activision Blizzard in Ireland ligger på en årlig total ersättning på €183,664. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Activision Blizzard för Revisor rollen in Ireland är €128,722.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Activision Blizzard

Relaterade företag

  • Snap
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Google
  • Flipkart
  • Se alla företag ➜

Andra resurser