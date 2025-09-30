Företagskatalog
Acronis
  • Sofia City Province

Acronis Mjukvaruingenjör Löner i Sofia City Province

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Sofia City Province på Acronis uppgår till BGN 92.9K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Acroniss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Totalt per år
BGN 92.9K
Nivå
Senior
Grundlön
BGN 92.9K
Stock (/yr)
BGN 0
Bonus
BGN 0
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Acronis?

BGN 278K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Acronis in Sofia City Province ligger på en årlig total ersättning på BGN 142,115. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Acronis för Mjukvaruingenjör rollen in Sofia City Province är BGN 86,900.

Andra resurser