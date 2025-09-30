Företagskatalog
Acquia
Acquia Mjukvaruingenjör Löner i Pune Metropolitan Region

Mjukvaruingenjör-ersättning in Pune Metropolitan Region på Acquia uppgår till ₹2.17M per year för Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Pune Metropolitan Region uppgår till ₹2.81M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Acquias totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer
(Instegsnivå)
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Acquia?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Acquia in Pune Metropolitan Region ligger på en årlig total ersättning på ₹5,432,407. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Acquia för Mjukvaruingenjör rollen in Pune Metropolitan Region är ₹2,806,207.

