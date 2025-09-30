Mjukvaruingenjör-ersättning in Pune Metropolitan Region på Acquia uppgår till ₹2.17M per year för Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Pune Metropolitan Region uppgår till ₹2.81M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Acquias totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
