ACME Mjukvaruingenjör Löner i New York City Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in New York City Area på ACME uppgår till $150K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ACMEs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
ACME
Software Engineer
New York, NY
Totalt per år
$150K
Nivå
L3
Grundlön
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på ACME?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Bidra

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at ACME in New York City Area sits at a yearly total compensation of $274,999. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ACME for the Mjukvaruingenjör role in New York City Area is $150,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för ACME

