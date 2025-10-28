Företagskatalog
Medianersättningspaketet för Hårdvaruingenjör in Taiwan på Accton Technology uppgår till NT$1.64M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Accton Technologys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Medianpaket
company icon
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Totalt per år
NT$1.64M
Nivå
Advance Engineer
Grundlön
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
7 År
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Hårdvaruingenjör på Accton Technology in Taiwan ligger på en årlig total ersättning på NT$2,162,251. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Accton Technology för Hårdvaruingenjör rollen in Taiwan är NT$1,181,817.

