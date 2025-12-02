Företagskatalog
Absa Group
Absa Group Chef för mjukvaruutveckling Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Chef för mjukvaruutveckling in South Africa på Absa Group varierar från ZAR 1.39M till ZAR 1.98M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Absa Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$91.2K - $107K
South Africa
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$79.5K$91.2K$107K$113K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Absa Group?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Absa Group in South Africa ligger på en årlig total ersättning på ZAR 1,982,897. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Absa Group för Chef för mjukvaruutveckling rollen in South Africa är ZAR 1,389,723.

Andra resurser

