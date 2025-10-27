Företagskatalog
Abra
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Abra Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Israel på Abra uppgår till ₪226K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Abras totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Medianpaket
company icon
Abra
Software Engineer
Raanana, HM, Israel
Totalt per år
₪226K
Nivå
Junior
Grundlön
₪226K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på Abra?
Block logo
+₪200K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.8K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.7K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Abra in Israel ligger på en årlig total ersättning på ₪412,800. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Abra för Mjukvaruingenjör rollen in Israel är ₪236,235.

Andra resurser