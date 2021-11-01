Företagskatalog
Abnormal AI
Abnormal AI Löner

Abnormal AIs löner varierar från $67,409 i total ersättning per år för en Teknisk programchef i den lägre delen till $623,603 för en Personalavdelning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Abnormal AI. Senast uppdaterad: 11/14/2025

Mjukvaruingenjör
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Backend Mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $200K
Cybersäkerhetsanalytiker
Median $181K

Personalavdelning
$624K
Marknadsföring
$208K
Marknadsoperationer
$214K
Rekryterare
$199K
Försäljning
$236K
Chef för mjukvaruutveckling
$585K
Teknisk programchef
$67.4K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Abnormal AI omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Abnormal AI är Personalavdelning at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $623,603. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Abnormal AI är $210,816.

