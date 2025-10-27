Företagskatalog
Ableton
Ableton Chef för mjukvaruingenjörer Löner

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruingenjörer in Germany på Ableton uppgår till €83.3K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Abletons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Medianpaket
company icon
Ableton
Engineering Manager
Berlin, BE, Germany
Totalt per år
€83.3K
Nivå
Senior
Grundlön
€83.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Ableton?
+€50.5K
+€77.5K
+€17.4K
+€30.5K
+€19.2K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruingenjörer på Ableton in Germany ligger på en årlig total ersättning på €114,799. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ableton för Chef för mjukvaruingenjörer rollen in Germany är €83,340.

Andra resurser