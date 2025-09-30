Företagskatalog
ABBYY
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Budapest Metropolitan Area

ABBYY Mjukvaruingenjör Löner i Budapest Metropolitan Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Budapest Metropolitan Area på ABBYY uppgår till HUF 28.19M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ABBYYs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Totalt per år
HUF 28.19M
Nivå
L3
Grundlön
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Bonus
HUF 0
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på ABBYY?

HUF 56.4M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på ABBYY in Budapest Metropolitan Area ligger på en årlig total ersättning på HUF 34,507,330. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ABBYY för Mjukvaruingenjör rollen in Budapest Metropolitan Area är HUF 22,317,081.

Andra resurser