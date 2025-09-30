Företagskatalog
ABB
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • United States

ABB Mjukvaruingenjör Löner i United States

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på ABB varierar från $90K per year för Associate Software Engineer till $84.5K per year för Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $90K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ABBs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
(Instegsnivå)
$90K
$80K
$10K
$0
Software Engineer
$84.5K
$84.5K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på ABB?

Inkluderade titlar

Nätverksingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på ABB in United States ligger på en årlig total ersättning på $244,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ABB för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $100,000.

Andra resurser