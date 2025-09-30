Mjukvaruingenjör-ersättning in Milan Metro Area på ABB uppgår till €54.4K per year för Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Milan Metro Area uppgår till €54.2K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ABBs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€54.4K
€51K
€0
€3.4K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inkluderade titlarSkicka in ny titel