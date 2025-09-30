Företagskatalog
ABB
ABB Finansanalytiker Löner i Greater Bengaluru

Medianersättningspaketet för Finansanalytiker in Greater Bengaluru på ABB uppgår till ₹807K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ABBs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
ABB
Financial Analyst
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹807K
Nivå
Grundlön
₹807K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
0-1 År
Års erfarenhet
0-1 År
Vilka är karriärnivåerna på ABB?

₹13.94M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Finansanalytiker på ABB in Greater Bengaluru ligger på en årlig total ersättning på ₹1,288,873. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ABB för Finansanalytiker rollen in Greater Bengaluru är ₹750,653.

