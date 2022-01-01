Företagskatalog
ABB
ABB Löner

ABBs löner varierar från $6,349 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $191,040 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ABB. Senast uppdaterad: 9/8/2025

Mjukvaruingenjör
Hårdvaruingenjör
Produktdesigner
Datavetare
Median $39.4K
Finansanalytiker
Median $9.3K
Revisor
$53.2K
Affärsanalytiker
$114K
Styringenjör
$28.6K
Copywriter
$45.2K
Kundservice
$6.3K
Marknadsföring
$17.9K
Maskiningenjör
$63.5K
Produktchef
$151K
Projektledare
$154K
Försäljning
$86.8K
Säljingenjör
$50.6K
Cybersäkerhetsanalytiker
$32.5K
Lösningsarkitekt
$191K
Teknisk programchef
$76.1K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på ABB är Lösningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $191,040. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ABB är $63,528.

